Událost týdne: Retro vlna vinylů na ústupu a další trendy hudebního byznysu

IFPI také vzhledem k současným obavám byznysu začíná poprvé výrazně tematizovat roli AI v hudbě. Hudební průmysl se aktuálně snaží vehementně bránit tomu, aby vývojáři systémů umělé inteligence orientované na hudbu využívali k trénování svých modelů obsah chráněný autorskými právy. A to s ohledem na dlouhodobou udržitelnost oboru. Šéfka IFPI Victoria Oakley to v citovaném dokumentu vysloveně považuje za hrozbu pro umění. Nehledě na to, že v dalším plánu to může velmi citelně poškodit trh, jelikož AI systémy generující hudbu jsou schopné skládat písně v řádu vteřin.