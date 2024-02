Firemní školky lidem daně nezvednou

Jak všichni víme, přiznat chybu a napravit ji není někdy úplně snadné. Takže je namístě ocenit, pokud k něčemu podobnému dojde ve vrcholné politice.

Jedním z problémů, které doprovázely vládní konsolidační balíček, byla informace, která na konci loňského roku nepříjemně překvapila i některé vládní politiky a političky. V rámci šetření se měl nově zdanit také zaměstnanecký benefit v podobě firemních školek. Zatímco doposud se školky počítaly mezi nepeněžité benefity, a tudíž byly z daní zcela vyjmuty, nově by každý zaměstnanec či zaměstnankyně odváděli z výhod, které jim jejich firma poskytuje, daň. Počítalo se sice s limitem 20 tisíc korun ročně na každého, ovšem náklady, které má s mateřinkami většina firem a institucí, jsou obvykle podstatně vyšší. Z peněz, které by limit převyšovaly, by lidé platili daň. Tudíž by se jim daně zvedly, a ne úplně málo.