Proroci správného chlapáctví

Mikulášovi je patnáct a za pár dní nastupuje do prvního ročníku gymnázia. Konec prázdnin teď rozhodně nemá v režimu lenivé léto: hraje závodně florbal za dorostenecký oddíl Bohemians Praha a dny má vyplněné dvoufázovým tréninkem, který navíc střídá s lekcemi aikida, na něž chodí do jedné karlínské tělocvičny. Právě vášeň pro sport významně ovlivňuje, co vidí na sociálních sítích – hodně aikida a dalších typů bojových umění a samozřejmě florbal. Mikyho oblíbencem je zejména Filip Langer, který hraje profesionálně florbal ve Švédsku a kromě cenného pohledu do zákulisí ligy, která je ve skandinávské zemi na špičkové úrovni, účet plní i informacemi o kvalitním stravování a obecně zdravém životním stylu. „U nás je florbal slušný, ale ve Švédsku ještě lepší, takže je fakt zajímavý Langera sledovat,“ říká Mikuláš.