V nejhorším budu prodávat uši na OnlyFans

Když to všechno sečteme, dostaneme Šimona Holého, skladatele, moderátora a filmového režiséra, který v sobě tohle všechno spojuje a vypráví o své generaci, aby si splnil výhledově přání – točit filmy na plný úvazek. I jeho nejnovější snímek Hello, Welcome, který vznikl s minimálním rozpočtem v guerillovém stylu během šesti dnů na loňském karlovarském filmovém festivalu a teď ho hrají česká kina, je třeba brát hlavně jako další součást snahy, jak se dopracovat k vysněné metě.