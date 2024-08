Už nestačí s Orbánem nespolupracovat, je třeba se proti němu bránit

Režim Viktora Obrána dělá leccos po svém, často na to nebyl hezký pohled, ale ještě nikdy se to tolik nekřížilo s českými národními zájmy jako teď. V době, kdy se Evropa obává ruských násilných akcí a opevňuje východní hranice, se Orbán rozhodl uvolnit Rusům a Bělorusům pracovní víza a de facto tím otevřel pro ruské tajné služby cestu do schengenského prostoru Evropy bez hranic.