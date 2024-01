Recenzent s plastovou vidličkou

Jmenuje se Keith Lee, je mu 27 let a nejprve si za volantem svého auta vybalí čerstvě koupené jídlo z mikrotenové tašky, popíše její obsah divákům, otevře donáškovou krabičku a pustí se do jídla. Pokud mu chutná, ozve se ve videu zvuk ohlušujícího výbuchu (chuti). S plnou pusou, kterou si přikrývá rukou nebo kusem jídla, pak Keith popíše do kamery svoje nejsilnější dojmy. Takto jednoduše recenzuje někdejší zápasník v bojových uměních malé podniky, tzv. mum and dad byznysy v oblasti Las Vegas, kde žije. Na TikToku tím pravidelně baví 15,6 milionu lidí. Soustředí se výhradně na recenzování jídla „s sebou“.

God is amazing