Fiala: Změny ve vládě nechystám, naši ministři dělají práci výborně

Pane premiére, na Slovensku muž několikrát vystřelil na předsedu vlády Roberta Fica. Cítíte se vy osobně bezpečně?

Zpráva o postřelení slovenského premiéra Roberta Fica mě šokovala. Násilí nesmíme tolerovat, nesmí mít ve společnosti místo. V první řadě přeji panu premiérovi hodně sil, aby se co nejrychleji uzdravil. To je teď nejdůležitější. Osobně se necítím v nebezpečí. Kdybych se obával, tak nemohu sloužit veřejnosti ve své funkci.

Máte teď vyšší stupeň ochrany? Co se pro vás změnilo?

Ochranná služba v ČR pracuje profesionálně, mají moji důvěru. Pokud jde o mě, nic na svých návycích měnit nebudu. Je také součástí práce politika, aby chodil mezi lidi, a to budu dělat i nadále.

Co můžeme dělat pro to, aby se podobné útoky neděly také u nás?

Odpovědností politiků je ve společnosti vášně tlumit a situaci uklidňovat, ne vyostřovat. Vyzývám proto i teď ke zklidnění atmosféry. Vztahuje se to na nás všechny, ať už jsme ve vládě nebo v opozici. Ale je iluze si myslet, že všechno vyřeší jen politici. Jaká je ve společnosti atmosféra, jaké převládají vztahy, jakým způsobem se prosazují a střetávají zájmy, to je věcí a odpovědností nás všech. Každý nemusíme dělat velké věci. Stačí, když začneme u toho, že se pokusíme jednat klidněji v rodině nebo třeba se sousedem. I ve společnosti a v politice platí, že výsledek se často skládá z malých věcí, každodenních kroků, a že hodně toho může ovlivnit každý z nás.

Vědět, o koho se opřít

Pořád doznívá kauza ohledně obsazování ministerského postu pro vědu po Heleně Langšádlové, kterou TOP 09 „stáhla“. Zkontroloval jste svoje publikace, jestli jste také někdy neotiskl něco v predátorském časopise?

Nezkontroloval, ale v predátorském časopise jsem – předpokládám – nic neotiskl. Je to však hodně složitá věc, není to s nimi tak jednoznačné jako s plagiáty. My, kdo jsme se pohybovali v akademickém prostředí, víme, jak se přístup k publikacím měnil. Dnes je to jednoznačné a není se o čem bavit, ovšem vždy to tak nebylo, tudíž debata musí být u každého případu velmi opatrná.

A v případě Pavla Tuleji to bylo posouzeno spravedlivě?

Bylo to posouzeno tak, že kandidát na ministra se nominace sám vzdal s tím, že pochybnosti o etice jeho publikační činnosti by nebyly dobré. To jsem uvítal, protože pokud se má někdo věnovat podpoře vědy, pak takové nejistoty v pořádku nejsou.

Bez ohledu na tento problém byl zjevně nouzovým kandidátem na ministra pro vědu. Jak to, že strany nemají dost kvalifikovaných lidí připravených v podstatě okamžitě začít úřadovat?

Jako politolog bych řekl, že jednou z funkcí stran je rekrutování politického personálu. Ale strany to mohou dělat různým způsobem a myslím, že není vůbec špatné občas vzít odborníka z vnějšího prostředí. Nakonec já jsem kdysi v kritické situaci jako nestraník šel zachraňovat rezort školství a také jsem neměl s politickými stranami nic společného.

Problém s kádry má i ODS. Proč se stal ministrem dopravy Martin Kupka, který byl vaším kandidátem pro místní rozvoj, na který se čtyři roky připravoval?

Zkušený politik nemusí být detailním odborníkem v rezortu, který řídí. Musí vědět, o koho se opřít a jak postupovat. Nakonec lidé jako Martin Kupka se zkušenostmi z regionální politiky mají znalosti i v otázkách dopravy. Pokud jde o odborníky, je někdy dobré do systému pustit někoho, kdo nemá politické zkušenosti, ale odbornost. Vždycky to záleží na politické straně, na konstelaci. U pana Tuleji se ukázalo, že nešlo o správnou cestu, velmi rychle z toho byla vyvozena politická odpovědnost, a našlo se naopak řešení v podobě zkušeného politika.

Chystáte i vy nějakou ministerskou změnu?

Nechystám, a i kdybych chystal, budu o ní mluvit, až ji udělám. Ministři, které jsme nominovali za ODS, dělají svoji práci výborně.