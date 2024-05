Do práce s puškou

Pro francouzský komiks s chladně výstižným názvem Zabiják je klíčovým motivem čekání. Ve filmové adaptaci Davida Finchera se ho celistvě zachytit nepovedlo, ale zase díky ní česky vyšla původní série scenáristy Matze a kreslíře Luca Jacamona. Třetí kniha se objeví na konci května a uzavře první cyklus.

Zabiják není akční hrdina, spíš námezdní pracovník, pro nějž je prioritou plat a benefity. Chodí do práce jako každý jiný, jen jeho nástroje jsou nezvyklé a činnost osamělá. Hodiny tráví čekáním na jedinou správnou chvíli; sleduje cíl a jeho rutinu. Pečlivě naplánuje ústupovou cestu, a když si je zcela jistý, vystřelí. Kdyby byl doručovatelem nebo IT expertem, stával by se pravidelně zaměstnancem roku: je systematický, dochvilný a spolehlivý.