Hvězda Sejmu

Možná jsem dřív zmiňoval popcorn, ale je to spíš med pro moje uši, pane premiére, když říkáte, že je v Sejmu potřeba tvrdě pracovat. Dovolte mi s vámi souhlasit. Taky mi dovolte říct, že Sejm od 30. srpna nezasedal, protože jste se vy a pan prezident rozhodli, že ho budete v jeho práci zdržovat. Teď to doháníme a děláme, co můžeme. A vy také děláte, co můžete.“

Přesně takhle promlouvá ze svého vyvýšeného řečniště nový předseda polských poslanců Szymon Hołownia a velká část polské veřejností je nadšená. Díky svému neformálnímu, ovšem zdvořilému slovnímu projevu vede žebříčky politické důvěry a jeho proslovy od předsednického pultu, jako třeba tuhle odpověď stále ještě premiérovi Mateuszi Morawieckému ze stále ještě vládní strany Právo a spravedlnost, lidé radostně sdílejí na sociálních sítích.