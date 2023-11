Salta sladkých dějin

Držet dítě od cukru dál co nejdéle: to je první nutriční přikázání, které si dnešní rodiče odnesou z porodnice. Před sedmdesáti lety by přitom slyšeli pravý opak: dudlík namočený v cukrové vodě se doporučoval k uklidňování robátek a sladké bylo vítanou, až prestižní položkou jídelníčku, která měla dětský organismus posílit.

Co přesně cukr tehdy vyneslo do takto výlučné pozice? Byla to kombinace více faktorů: v první řadě válečná léta a strach z chudoby a podvýživy. Cukr se stal jejím opakem: synonymem dostatku. Zároveň se sladké stalo ztělesněním dostupného luxusu. „Byl široce přijímán jako nezbytná věc a příjemná nutnost – komodita, která stejným dílem posilovala a těšila,“ shrnuje poválečnou pozici cukru historik James Walwin ve své knize Sugar.