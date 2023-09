Dělníci kultury

Je to možná nejgeniálnější scéna československé kinematografie. Dva páry a rodina jednoho z nich stojí v závěru filmu Intimní osvětlení na balkoně multigeneračního vesnického domu a se zakloněnými hlavami čekají, až jim do úst vteče vaječný koňak. Má to být slavnostní přípitek po intenzivním víkendu, kdy se návštěva změnila v existenciální reflexi, „na koncert“, „na pěkný ženský“ a na „vždyť to máš jedno“. Jenže koňak je tak hustý, že neteče. A lidé stojí a čekají… Absurdita situace se stává velejemným komentářem k absurditě celého lidského bytí (v socialistickém Československu).

Na tom, že tato scéna i Intimní osvětlení, debut a nejlepší film Ivana Passera, existují, má zásadní podíl scenárista a dramaturg Václav Šašek. Klíčová, byť pro běžného diváka nenápadná osobnost československé i české kinematografie byla spolu s Passerem a Jaroslavem Papouškem autorem scénáře. Václav Šašek zemřel minulý čtvrtek ve věku 89 let.