Když to bude potřeba, vrátím se z Bruselu sestavit vládu

V rozhovorech zmiňujete, že přes úspěšnou kandidaturu na evropské úrovni – ať už na postu europoslankyně nebo eurokomisařky – nevylučujete, že se pak vrátíte do české politiky. Konkrétně jste zmínila účast v prezidentských nebo parlamentních volbách. Je to tak, že vaše kandidatura do evropských voleb je spíš pokračováním kariéry v české politice, a když se objeví příležitost, využijete ji a z Bruselu odejdete?

Ne, tak to není. Jen vysvětluji, že politika je umění možného, umění dohodnout se na kompromisu. A také občas přicházejí zlomové body. Může padnout vláda, mohou být předčasné volby, a to přepisuje politickou mapu. Jsem z prezidentské volby poučená, že dynamika v politice může být obrovská a člověk musí zůstat otevřený tomu, že se situace může změnit.

Takže plánujete „odsloužit“ si pětiletý europoslanecký mandát, když ve volbách uspějete?

Tahle otázka mě šokuje. Celou dobu jsem tu popisovala, že bych chtěla být europoslankyní, která skutečně pracuje a snaží se přinášet důležitá témata, popisovala jsem, co bych dělala. Máte z toho pocit, že automaticky počítám s tím, že mandát v Bruselu při nějaké příležitosti položím?

Ucházíte se o místo v Evropském parlamentu, je přece logická otázka, zda plánujete setrvat až do konce, když zároveň nevylučujete možnosti kandidovat za dva a půl roku ve volbách do sněmovny, založit vlastní stranu nebo se ucházet o prezidentský post.

Samozřejmě že vám každý řekne, že bude chtít v europarlamentu zůstat. Takže ano, ale zároveň mohou nastat zlomové okolnosti jako zmíněný pád vlády; prostě něco, kdy člověk mandát nedokončí. V politice se to stává. Eurokomisařka Marija Gabriel byla požádána, aby sestavila vládu, a odešla zpátky do domácí politiky. Podobně Frans Timmermans nebo Margrethe Vestager. U nás se to neděje, ale na Západ od nás je běžné, že se z Bruselu odchází zpět do vrcholné domácí politiky.

Takže kdyby například padla vláda Petra Fialy a vás by někdo požádal o sestavení vlády, odešla byste z evropských institucí?

Pak bych samozřejmě vládu sestavit šla. To jsou okolnosti, které mohou nastat. Proto se zdráhám říct, že mandát musím dokončit.