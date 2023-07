Blue bird dozpíval 

Většina globálních značek má v jednom jasno: jejich logo by mělo být v pozici, u níž každý na světě okamžitě ví, oč jde. Nike, Adidas, Coca-Cola – jen těžko by se hledal někdo, komu jména těchto firem vůbec nic neříkají. Ještě větší součástí obecného povědomí se společnost stane, když lze z jejího názvu odvodit označení činnosti, kterou si s ní lidé spojují. Sloveso „tweetovat“ je skvělým příkladem: když v roce 2006 vznikla nová sociální síť Twitter, „tweety“ a „tweetování“ záhy pronikly do běžného slovníku nejen aktivních uživatelů Twitteru.

Elon Musk, od loňska nový majitel Twitteru, to ale vidí jinak. „Již brzy řekneme sbohem značce Twitter a postupně i všem ptákům,“ napsal minulý týden jen den předtím, než oznámil doposud největší změnu, ke které v Twit- teru pod jeho vedením došlo. Twitter již není Twitterem, ale X, a upozaděno bylo i ikonické logo modrého ptáčka, které k němu patřilo. Jak se nyní bude činnost na sociální síti označovat, není jasné. Pokud bychom chtěli opět odvodit sloveso z názvu, tak třeba v češtině „ixování“, nebo dokonce „exování“ nejspíš fungovat nebude.