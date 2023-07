Queer revoluce, do toho!

Kdo už nedočkavě vyhlíží velký festival Prague Pride, plánovaný na začátek srpna, měl minulý týden možnost absolvovat malé předkolo na opačném konci republiky. A to na místě, kde by pestrobarevnou oslavu rovnosti jen tak někdo nečekal – v šestitisícovém Slavičíně uprostřed kopců konzervativního Slovácka.

Hlava organizačního týmu, dvaadvacetiletá Sára Vašičková, jede za týden do Prahy o „zakládání Pride tradice“ na maloměstě debatovat. A zjevně bude mít o čem mluvit. Svůj podnik jménem Slavex Pride pořádala letos už popáté, a to v rozměrech, které lze na poměry provinční obce považovat za víc než průkopnické. Počet účastníků sice na žádné z dílčích akcí nepřevýšil nižší desítky, ale festival se povedlo oproti předchozím ročníkům roztáhnout do pěti dnů a tří okolních měst. Takže dál platí, že s každým ročníkem se slavičínský letní duhový happening rozrůstá a v kategorii mimopražských akcí svého druhu platí už za zavedenou značku.