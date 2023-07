Dva měsíce před volbami skončil ministr vnitra Ivan Šimko

Ministr současné slovenské úřednické vlády Ivan Šimko napsal na sociální sítě o tom, že „lidé s pistolemi a pouty tu nesmí mít rozvázané ruce, patří pod kontrolu politiky“, měl tím na mysli policisty – a to byl jeho politický konec. Prezidentka Zuzana Čaputová a premiér Ľudovít Ódor se dohodli, že jeho funkce se ujme sám předseda vlády.

Zmíněný názor byl sice široce kritizován (s tím, že policie patří pod kontrolu zákona, ale ne politiky, jak tomu za vlády Roberta Fica a jeho Smeru do značné míry bylo), ale byl to jen poslední z řady konfliktů mezi ministrem Šimkem a vedením policie. „Policejní prezident a celé vedení policie mi oznámilo, že odchází. Nebylo to ultimátum, ničím to nepodmiňovali, prostě že odchází,“ komentoval to se svým už charakteristickým klidem Ódor. „Shodli jsme se s paní prezidentkou, že dva měsíce před volbami by to asi nebylo nejšťastnější řešení.“