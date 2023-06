Suché jahody

Němci nechtějí španělské jahody. Španělští farmáři nemají radost. Co je Němcům do toho, jak si pěstují jahody? durdí se. A co je Španělům do toho, co Němci chtějí nebo nechtějí nakupovat? krčí rameny aktivisté ze střední Evropy. Protože environmentální aktivisté ze skupiny Campact za celým pozdvižením stojí. Sporu si povšiml a vytáhl ho na světlo britský deník Financial Times.

Věc se má následovně. Jahody se ve Španělsku pěstují ve velkém na více místech, úplně nejvíc ale na jihu ve vyprahlé Andalusii a tam zase v západní provincii Huelva. Jih Španělska je pohledem Středoevropana v podstatě krajinou na hranici pouště, voda se musí pumpovat z velké hloubky a stále jí ubývá. Mizí ve sklenících, v nichž se pěstují rajčata, ve stále se rozpínajících čtvrtích měst a turistických středisek na pobřeží, zavlažují se jí golfová hřiště uprostřed okrové pustiny – a v Huelvě proudí mezi záhony jahod, z nichž se velká část nachází v blízkosti unikátních chráněných mokřadů Doñana. Těm kvůli poklesu spodní vody hrozí zánik a předchozí autonomní vláda Andalusie tak farmářům odebrala licence na její pumpování. Byla to vláda socialistická, už ale není, v Andalusii teď vládne pravice a možná vás nepřekvapí, že hodně hlasů posbírala právě mezi farmáři, kterým socialisté mírně řečeno zkomplikovali život. Nová legislativa pumpování vody zase povoluje. Světoznámé mokřady mají namále.