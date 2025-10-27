Ranní postřeh Ondřeje Kundry: Je čas přestat se divit
Nová vláda bude chtít dělat přesně to, co slibují ti největší radikálové v ní
„Jednání o programu jdou dobře, na většině věcí jsme se dohodli, teď je nebudeme komentovat.“ Zatímco Andrej Babiš zmizel na dovolenou a pochválil se, že si ji platil za své (vzhledem k tomu, že je zatím jen řadový poslanec, nic jiného by ani nedávalo logiku), Karel Havlíček a Alena Schillerová dostali za úkol vyjednat program budoucí vlády. Výše zmíněná věta byla tou nejčastější, kterou celý týden říkali do médií. Šéf ANO a jeho lidé nechtějí o programu a personáliích vlády mluvit konkrétněji, protože vědí, že kdyby to dělali, vyvolávalo by to jen další kontroverze a protesty.
Zatímco se ale snaží problematické věci vymlčet, právě ty se dějí a je jich čím dál víc. Na ministerstvo zahraničí nadále míří Filip Turek, který zlehčoval upálení romské holčičky, SPD, jež chce vystupovat z NATO, si brousí zuby na obranu a osekání vojenské pomoci Ukrajině, Babiš, ačkoliv tvrdil, že pod ním nebudou kvést trafiky, zřizuje ministerstvo pro sport, jen proto, že poslanec Motoristů Boris Šťastný ještě nikdy v životě nebyl ministrem a nyní si chce tenhle svůj životní stůj co stůj splnit.
Už teď je každopádně jasné, že tahle vláda má podobnou ambici zásadně změnit poměry v zemi, jako to dělá na Slovensku Robert Fico. Šéf SPD Tomio Okamura slíbil vyhodit policejního prezidenta, protože mu vadí, že policie vyšetřuje jeho rasistický billboard. Andrej Babiš se čerstvě sešel se slovenským vicepremiérem a ministrem pověřeným řízením životního prostředí Tomášem Tarabou – jedním z nejradikálnějších členů Ficovy vlády, který proslul ničením životního prostředí ve své zemi – aby společně oznámili boj proti emisním povolenkám.
Možný budoucí ministr životního prostředí Petr Macinka slíbil, že jakmile bude jmenován do úřadu, zruší nedávno vyhlášenou chráněnou krajinnou oblast Soutok. Hlavním důvodem přitom může být, že zasahuje do obory velkého sponzora Motoristů Františka Fabičovice, který ji tam prostě nechce. Hejtman jihomoravského kraje Jan Grolich Macinku sice upozornil, že „neexistuje legální důvod pro zrušení již vyhlášené CHKO, jedinou cestou je udělat to nelegálně,“ Macinka přesto zákon nezákon trvá na svém: „Považuji za správné, aby bylo rozhodnutí přehodnoceno a zrušeno.“
