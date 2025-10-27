0:00
Česko27. 10. 202520 minut

Babiš? Miliardář, který má Čechy v kapse, vždycky zkouší, co si může dovolit, a polská klobása je pro něj sra*ka

Portrét nastupujícího českého premiéra z polského deníku Gazeta Wyborcza

Piotr Miączyński
,
Gazeta Wyborcza

Andrej Babiš, rodilý Slovák, z vlastní vůle Čech, euroskeptik, polonofob, který se vysmál polskému premiérovi Morawieckému, ale prohrál s polskou velkofirmou Orlen, miliardář, čistokrevný oligarcha… Právě se chystá v Česku převzít moc.

Je 22. leden 2023. Probíhá prezidentská kampaň, živě se vysílá televizní debata. Padá otázka: Mělo by Česko poslat vojáky do boje v případě útoku na Polsko? Andrej Babiš bez váhání odpovídá: „Rozhodně ne. V žádném případě bych naše děti neposílal do války.“

Tehdy skončil Babiš v prezidentských volbách druhý.

Ale jeho populistická strana ANO nedávno vyhrála parlamentní volby. Získala 80 mandátů ve 200členném parlamentu. Babiš se za několik týdnů pravděpodobně opět stane premiérem.

