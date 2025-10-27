Babiš? Miliardář, který má Čechy v kapse, vždycky zkouší, co si může dovolit, a polská klobása je pro něj sra*ka
Portrét nastupujícího českého premiéra z polského deníku Gazeta Wyborcza
Andrej Babiš, rodilý Slovák, z vlastní vůle Čech, euroskeptik, polonofob, který se vysmál polskému premiérovi Morawieckému, ale prohrál s polskou velkofirmou Orlen, miliardář, čistokrevný oligarcha… Právě se chystá v Česku převzít moc.
Je 22. leden 2023. Probíhá prezidentská kampaň, živě se vysílá televizní debata. Padá otázka: Mělo by Česko poslat vojáky do boje v případě útoku na Polsko? Andrej Babiš bez váhání odpovídá: „Rozhodně ne. V žádném případě bych naše děti neposílal do války.“
Tehdy skončil Babiš v prezidentských volbách druhý.
Ale jeho populistická strana ANO nedávno vyhrála parlamentní volby. Získala 80 mandátů ve 200členném parlamentu. Babiš se za několik týdnů pravděpodobně opět stane premiérem.
Předplaťte si Respekt a nepřicházejte o cenné informace.
Online přístup ke všem článkům a archivu
Mohlo by vás zajímat
Respekt ObchodPřejít do obchodu
Ranní postřeh Ondřeje Kundry: Je čas přestat se divit
Pět světových zpráv
Přízraky ztracených budoucností
Jak stimulujícím materiálem může být hudba