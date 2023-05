Z Ruska přiteklo víc ropy, časem poteče z Itálie

Poslední týden přinesl dvě důležité zprávy o zásobování Česka ropou. Jednu dobrou, druhou špatnou. Začněme tou první. Česká společnost Mero (Mezinárodní ropovody) se dohodla s akcionáři západního konsorcia TAL (Transalpinský ropovod) na rozšíření trasy, která dnes přivádí do Česka deset procent ropy spotřebované na jeho území. Ve středu to oznámil po jednání s italskou premiérkou Giorgií Meloni předseda vlády Petr Fiala (ODS).

Dobrá zpráva je počátkem procesu, který by mohl vést k tomu, že za dva roky už nebudeme slyšet tu špatnou. Ta pochází z Českého statistického úřadu, podle jehož zjištění letos dodávky ropy skrze ropovod Družba z Ruska do Česka stouply , a to z 51 procent celkové tuzemské spotřeby před ruskou invazí na Ukrajinu na 63 procent v prvních dvou měsících tohoto roku. Jinými slovy, svými penězi platíme čím dál tím štědřeji ruské zbrojení a útok na Ukrajinu.