Dětský ombudsman: vláda slibuje, že do roka bude na světě

Diskutuje se o tom už roky. A teď vláda Petra Fialy začíná konečně posouvat ideu dětského ombudsmana do praxe. Instituce by se měla starat o podporu práv zdejších dětí a podle plánu začne fungovat od roku 2024 – alespoň tak na tom aktuálně panuje shoda napříč politickými stranami . Co nový lidskoprávní úřad přináší a proč je vlastně potřeba?

V současné chvíli v Česku funguje úřad veřejného ochránce práv, pod kterého spadá ochrana základních práv dospělých i dětí. Třiadvacet států v Evropské unii v posledních letech však zřídilo podobný úřad, který se soustřeďuje pouze a právě na děti. Existují totiž specifické situace, v nichž může docházet k porušování práv zaručených lidskoprávními úmluvami – ve výchovných ústavech, nemocnicích, ale i ve školách (třeba šikana) nebo u soudů (které dosud ne vždy pracují s předpokladem, že ve sporech by se měl relevantně zohledňovat i pohled dotčených dětí). To vše by měl dětský ombudsman coby nezávislá instituce zaštiťovat. Na rozdíl od existujícího úřadu by však měl mít víc prostoru i pro systémovější změny.