Už nikdy do Iráku

V časných ranních hodinách 19. března 2003 se na předměstí Bagdádu ozvalo několik výbuchů. Jednalo se o exploze čtyř satelitem naváděných pum vypuštěných ze supermoderních „neviditelných“ amerických stíhaček F-117. Cílem bylo sídlo synů iráckého diktátora Saddáma Husajna, Udaje a Kusaje. Americké výzvědné služby měly informace o tom, že otec Saddám dorazil do komplexu na návštěvu. Pumy se ukázaly být nepřesné a objekt nakonec nezasáhly. Podobně nepřesné byly i zprávy zpravodajců: Saddám Husajn v komplexu nebyl a podle některých pozdějších informací ho nenavštívil již několik let. Pokus rozhodnout jediným rychlým tahem válku v Iráku, nejspíše nejdůležitější přímý konflikt Spojených států v posledních mnoha desetiletích, nevyšel. Válka, od jejíhož zahájení právě uplynulo dvacet let a která zásadně změnila mnohé z postojů na Západě i ve zbytku světa, se pak vyvíjela v podobném duchu zmařených nadějí.

Vytrhnout teror i s kořeny