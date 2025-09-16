Seriály na září: Do akce jde znovu morální sériový vrah i odepisovaní anti-Bondové
Zatímco léto bylo odlehčené, na začátku podzimní seriálové sezony si přijdou na své hlavně fanoušci a fanynky krimi
Zářijové premiéry nabízejí hlavně různá podání i tóniny oblíbeného kriminálního žánru: od drsného případu pro FBI přes mezigenerační amatérské detektivy po návrat morálního sériového vraha, který před dvaceti lety pomáhal definovat parametry quality TV. Konec měsíce pak přinese pátou řadu jednoho z nejlepších seriálů posledních let, britské antibondovské Slow Horses.
Jednotka (Task, 8. 9. HBO Max) Spojení vyšetřování zločinu a osobního dramatu je jednou ze základních formulí krimiseriálů. Většinou přitom osobní život řeší vyšetřovatelky, kterým práce vrhá všemožné výzvy do rodinného života. Jako třeba v nedávném seriálu Mare z Easttownu. Jeho tvůrce Brad Ingelsby ve své novince Jednotka tohle pravidlo lehce převrací a melodrama se týká muže – agenta FBI v podání Marka Ruffala. Se svým týmem je na stopě zlodějů, kteří okrádají mocný drogový gang, ale doma se mu všechno hroutí. Čerstvý vdovec nezvládá divokého syna ani vlastní slabost pro drinky. Ingelsbyho jméno slibuje emočně nekompromisní příspěvek ke stále populárnímu žánru.
