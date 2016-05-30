Teror v Paříži
16 článků
Politika13 minut
Listopad v Německu
Tomáš Lindner získal novinářskou cenu za sérii článků o uprchlících v Německu. Připomeňte si jednu z reportáží.
Tomáš Lindner, foto: Matěj StránskýNěmecko21. 11. 2015
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Jak si čeští politici představují obranu pevnosti Evropa
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