Jakub Janda

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Začíná zásadní summit NATO ve Varšavě
Poskytujme migrantům mezinárodní ochranu mimo území EU, zejména v rozsáhlých azylových centrech
Proti islamismu zakročme nejdříve doma
Pět důvodů, proč jsou kvóty na uprchlíky nebezpečné
Prudká změna by mohla znamenat rozpad
Ministr financí se přihlásil k budování české armády; doufejme, že neužívá tak závažná slova nepromyšleně
Strany si pak při výběru kandidátů na ministry či do klíčových parlamentních výborů dají větší pozor
Petr Drulák chce přemýšlet o středoevropské identitě v době, kdy sílí ruský tlak
To, že český ministr financí v Bruselu čeká v předsíni, je jen naše vlastní rozhodnutí
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