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Radko Hokovský

6napsaných článků

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Euromed není žádný med
Zahraničí6 minut

Euromed není žádný med

tředomoří. V antické éře centrum tehdejší globalizace. V minulém půlstoletí turistická destinace evropské střední třídy. V posledních letech zdroj hlavních rizik pro Evropu – terorismu, nekontrolovaného přistěhovalectví i narkobyznysu. I takto zjednodušeně lze popsat posun ve významu Středozemního moře pro starý kontinent. Realita však nikdy není černobílá. Mnoho komentátorů například zdůrazňuje, jak moc stárnoucí Evropa potřebuje mladé pracovní síly přicházející přes toto moře. Jak ale oddělit přínosy od rizik? A jak rizika omezit? Právě proto se před deseti lety sešli v Barceloně zástupci obou břehů, a nyní toto setkání zopakovali. Vedlo to k něčemu konkrétnímu? V praxi bohužel nikoliv. Evropsko-mediteránní summit (Euromed) skončil bez hmatatelného výsledku.

Radko Hokovský4. 12. 2005

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Ondřej Kundra

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