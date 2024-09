Slovensko s Globsecem přišlo o příležitosti. Česko bude z kontaktů těžit

O tom, že by se Globsec mohl konat někde jinde než v Bratislavě, mluvila správní rada poprvé už před dvěma lety. Není to tedy úplně tak, že by příčinou našeho přesunu byla slovenská vláda. Je nicméně pravda, že předseda SNS Andrej Danko se loni v prosinci do Globsecu dost obul. Prohlašoval, že slovenská vláda na Globsec už nedá ani euro a neposkytne nám ani technickou a diplomatickou podporu, na kterou jsme byli zvyklí a jež k takové akci patří. Premiér Fico nebyl tehdy takto striktní, ale i tak mluvil o tom, že peníze, původně určené pro nás, dá raději na Matici slovenskou. Naše vláda navíc dělá v oblasti zahraniční politiky takové věci, zejména ve vztahu k Ukrajině, že jsme měli obavy, aby k nám na konferenci chtěl nakonec vůbec někdo přijet.