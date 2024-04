Slovensko funguje jako systém králů, kteří drží žezlo

Připravujete spolu hranou sérii Naši lidé o politické vraždě, která se stala v únoru 2018. Neměli jste obavy, jestli není na hraný seriál o Jánu Kuciakovi příliš brzy?

Nvotová: Na co vlastně čekat? Seriál nemá ambici jít až do včerejška. I když soudy stále běží, jde „jen“ o to, jestli se právně dokáže vina Mariana Kočnera, podnikatele, který je obviněn z objednání vraždy. Základní příběh je pro nás uzavřený: po vraždě novináře a jeho snoubenky se našli vrazi i objednavatelé, ukázalo se i to, jak všechno sahá na nejvyšší příčky politické reprezentace. Co bude za pět deset let, už je na divákovi, aby si to vyložil.