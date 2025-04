Rozsudek nad Marine Le Pen využije krajní pravice k mobilizaci voličů a dalšímu štěpení společnosti

Francouzský soud v pondělí zakázal krajně pravicové političce Marine Le Pen vykonávat po dobu pěti let politickou funkci. K tomu ji –⁠⁠⁠⁠⁠⁠ zatím nepravomocně –⁠⁠⁠⁠⁠⁠ odsoudil ke čtyřem letům vězení (z toho dva roky podmíněně) a pokutě 100 tisíc eur za to, že se společně s asi 20 spolupracovníky podílela v letech 2004–2016 na defraudaci peněz z fondů Evropského parlamentu. Podporovatelé její strany Národní sdružení označují soudní rozhodnutí za politický proces. „Pokud někdo překročí zákon, má být souzen. A pokud je to politický aktér, má být také omezen v tom, jak může dál vykonávat moc, kterou zneužil – to je běžný demokratický proces,“ říká v rozhovoru pro Respekt politolog Jan Rovný z prestižní pařížské univerzity Sciences Po. Zároveň říká, že strana i podporovatelé Marine Le Pen využijí situaci k mobilizaci voličů a přispějí tak k další polarizaci společnosti. To už se také potvrdilo: Národní sdružení vyzvalo k celostátním demonstracím proti soudnímu rozhodnutí zakázat Le Pen veřejné funkce. Předseda strany Jordan Bardella to označil za politický rozsudek a vyzval k „pokojným protestům“ po celé zemi. Zároveň řekl, že strana o víkendu víkend zahájí letákovou kampaň jako součást „mobilizace lidu“.