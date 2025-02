Němcová: Medveděvovy výhrůžky smrtí se nebojím. Když si to necháme líbit, hybridní válku prohrajeme

To mi taky vrtá hlavou, nedává mi to moc logiku. Nemám uvnitř ODS žádné silové postavení ve smyslu perspektivní politik, který bude po volbách něco obhajovat a bude se chtít dostat do pozic, ze kterých bude rozhodovat o důležitých domácích i mezinárodních věcech. Zároveň nemám vlivovou pozici v Senátu, nejsem v jeho vedení, a nejsem ani zástupce exekutivy, která má možnost zasahovat do událostí mezinárodního charakteru. Samozřejmě jsem tedy nad tím přemýšlela a kladla si otázky, proč já.