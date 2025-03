Jednoho dne prezident oznámil, že naše země už neexistuje. Následky válek v Jugoslávii nás provázejí dodnes

Quo vadis, Aida? nebyl v Srbsku nikdy promítán – a to o mnohém vypovídá. Směšné na tom všem je, že lidé, kteří v Srbsku o filmu psali kritiky, ho nikdy neviděli. Měli jsme dokonce případ, kdy jeden známý deník uveřejnil kritiku filmu ještě před startem Benátského bienále, na kterém jsme pak měli premiéru. Srbská společnost je velmi rozdělená a současné vládní struktury mají svůj vlastní narativ, podle kterého jsou vlastně Srbové oběťmi. Oběťmi jsme sice ve válkách při rozpadu Jugoslávie byli všichni, všechny strany, ale každá musí přiznat, co provedla. Já nejsem člověk, který sleduje naše média, většinou se informuji přes sociální sítě, kde si pečlivě vybírám profily, které sleduji. Státním televizním kanálům vůbec nevěřím, nejsem jejich divákem a nemám pocit, že jejich komentáře k našemu filmu se mě vlastně nějak týkají… Nezajímá mě, co si myslí naše média, která jsou pod vlivem vlády a čelných politiků. Ale abych řekla pravdu, hodně těžce jsem nesla zlé reakce na sociálních sítích.