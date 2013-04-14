Zora Hesová
20napsaných článků
20napsaných článků
Sajjid Qutb
Irácká Basra si vydechla. O kontrolu nad druhým největším městem v zemi se několik let nekontrolovatelně rvalo několik po zuby ozbrojených skupin šíitských radikálů. V dříve kosmopolitním přístavu se nesměl prodávat alkohol, filmy ani hudba, studentky se bez šátku na hlavě neodvážily na univerzitu.
Abú Músab al-Zarkáví, na jehož hlavu USA vypsaly stejně velkou odměnu jako na bin Ládina, byl zabit. Na situaci v Iráku to ale příliš nezmění. Terorista, kterému propaganda administrativy George Bushe dopomohla k vlivu, stačil velkou část svých hrozeb uskutečnit.
Irák se vzpamatovává z apokalyptického týdne. Středa 22. února začala jako den velkých demonstrací proti karikaturám Proroka. Skončila však profesionálním zničením starobylé mešity s hrobkami 10. a 11. imáma, postav pro šíity svatých, ve svatém městě Samarrá.
Může se Irák dopracovat z totalitní diktatury, pak okupace a posléze demokratického provizoria až k plné svéprávnosti na bázi zásady „jeden občan, jeden hlas“? Právě to naznačí tento čtvrtek. 15. prosince půjdou Iráčané letos už potřetí k volebním urnám – aby zvolili první stálý parlament. Přestože se životní podmínky stále nelepší, volební účast, počet politických seskupení a zájem o politiku rostou. Možná půjde i o volby demokratické: tentokrát jsou kandidáti známi dostatečně dlouho předem, zato výsledek předem jasný není, jak tomu bylo u ústavního referenda v říjnu, a volby se nikdo nechystá bojkotovat. Něco se skutečně mění.
Tuto sobotu mají Iráčané v referendu odsouhlasit ústavu coby skutečný start do svéprávné existence. Jenže je tu problém. Sunnité, asi 20 % populace státu, ji odmítají, neboť v ní spatřují cestu k rozpadu Iráku. Proto byl až do minulého týdne její krach velmi pravděpodobný. Na poslední chvíli ale parlament změnil pravidla hry, takže ústava bude nejspíše navzdory sunnitskému protestu odsouhlasena.