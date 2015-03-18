Tomáš Němeček
864napsaných článků
864napsaných článků
Vlastimil Tlustý (48) hat sein Studium an der Fakultät für Mechanisierung der Landwirts-chaftlichen Hochschule Prag absolviert. Er arbeitete im Forschungsinstitut für Landwirtschafts-technik, im Jahre 1986 trat er in die Kommunistische Partei ein. Später war er Mitbegründer der ODS.
IVAN LANGER (38) vystudoval medicínu v Olomouci a práva v Praze. Celou kariéru prožil ve státní správě a politice. Začínal jako tajemník ministra spravedlnosti, od roku 1996 je nepřetržitě poslancem ODS, od roku 1998 místopředsedou sněmovny. Je považován za jednoho z hlavních spojenců současného předsedy strany Mirka Topolánka, v jeho stínové vládě je ministrem vnitra. Byl místopředsedou ODS v letech 1998–2002, znovu zvolen na loňském kongresu. I. Langer je ženatý a má dvě děti.
JIŘÍ PŘIBÁŇ (37) patří k předním českým právním teoretikům současnosti. Je profesorem právní filozofie a sociologie, zabývá se ústavním právem. V roce 1989 vystudoval Právnickou fakultu UK, kde v následujících letech přednášel. Od roku 2001 pracuje na plný úvazek na britské Cardiff Law School. V češtině vyšly například jeho knihy Sociologie práva (1996), Disidenti práva (2001), Právo a politika konverzace (2001), Jací můžeme být (2004). J. Přibáň je ženatý, po většinu roku žije ve Walesu.
Zapomeňte na starý Ústavní soud. Už to není instance poslední záchrany pro ty, jimž komunisté sebrali majetek – naopak. Ve sporu o zámek Opočno se zde minulý čtvrtek nedomohla ochrany restituentka proti státu, ale stát proti restituentce. A nešlo o náhodné či technické rozhodnutí – byl to silný výrok, jakési pomyslné „programové prohlášení“ nových ústavních soudců. Tedy ještě jednou: 13. ledna 2005 skončilo v České republice navracení velkého majetku; soudní cestou se ho už nikdo nedomůže.
Tvář nového konstitučního tribunálu pod předsednictvím Pavla Rychetského dosud není zcela zřetelná, pomalu se však začíná rýsovat. Už podruhé pomohli soudci silnějšímu proti slabšímu, ve shodě s politickým přáním. Není vyloučeno, že ještě někdy v budoucnu příjemně překvapí. Dosavadní étos této instituce je však pryč.