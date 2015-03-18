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Redakce

Tomáš Němeček

864napsaných článků

Všechny publikované články

Je věcí každého, s čím do politiky jde
Rozhovor12 minut

Je věcí každého, s čím do politiky jde

IVAN LANGER (38) vystudoval medicínu v Olomouci a práva v Praze. Celou kariéru prožil ve státní správě a politice. Začínal jako tajemník ministra spravedlnosti, od roku 1996 je nepřetržitě poslancem ODS, od roku 1998 místopředsedou sněmovny. Je považován za jednoho z hlavních spojenců současného předsedy strany Mirka Topolánka, v jeho stínové vládě je ministrem vnitra. Byl místopředsedou ODS v letech 1998–2002, znovu zvolen na loňském kongresu. I. Langer je ženatý a má dvě děti.

Tomáš Němeček13. 2. 2005
Svoboda říkat, že dvě a dvě je pět
Rozhovor12 minut

Svoboda říkat, že dvě a dvě je pět

JIŘÍ PŘIBÁŇ (37) patří k předním českým právním teoretikům současnosti. Je profesorem právní filozofie a sociologie, zabývá se ústavním právem. V roce 1989 vystudoval Právnickou fakultu UK, kde v následujících letech přednášel. Od roku 2001 pracuje na plný úvazek na britské Cardiff Law School. V češtině vyšly například jeho knihy Sociologie práva (1996), Disidenti práva (2001), Právo a politika konverzace (2001), Jací můžeme být (2004). J. Přibáň je ženatý, po většinu roku žije ve Walesu.

Tomáš Němeček30. 1. 2005
V éře Rychetského
5 minut

V éře Rychetského

Zapomeňte na starý Ústavní soud. Už to není instance poslední záchrany pro ty, jimž komunisté sebrali majetek – naopak. Ve sporu o zámek Opočno se zde minulý čtvrtek nedomohla ochrany restituentka proti státu, ale stát proti restituentce. A nešlo o náhodné či technické rozhodnutí – byl to silný výrok, jakési pomyslné „programové prohlášení“ nových ústavních soudců. Tedy ještě jednou: 13. ledna 2005 skončilo v České republice navracení velkého majetku; soudní cestou se ho už nikdo nedomůže.
Tvář nového konstitučního tribunálu pod předsednictvím Pavla Rychetského dosud není zcela zřetelná, pomalu se však začíná rýsovat. Už podruhé pomohli soudci silnějšímu proti slabšímu, ve shodě s politickým přáním. Není vyloučeno, že ještě někdy v budoucnu příjemně překvapí. Dosavadní étos této instituce je však pryč.

Tomáš Němeček16. 1. 2005
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Redakce Respektu

Erik Tabery

Erik Tabery

šéfredaktor

Tomáš Brolík

Tomáš Brolík

zástupce šéfredaktora

Ondřej Kundra

Ondřej Kundra

zástupce šéfredaktora

Marek Švehla

Marek Švehla

vedoucí rubriky Komentáře

Martin Kontra

Martin Kontra

editor

Pavel Kroulík

Pavel Kroulík

editor webu

Ivan Lamper

Ivan Lamper

editor

Naďa Buchtová

Naďa Buchtová

redaktorka vydání

Kateřina Mázdrová

Kateřina Mázdrová

vedoucí vydání

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