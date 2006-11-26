Marek Hudema
146napsaných článků
146napsaných článků
Únosy a první demokraticky zvolený parlament po občanské válce. Sebevražední atentátníci a nevídaně se šířící vzdělanost, stovky obětí bojů a nově postavené silnice. Afghánistán čtyři roky po porážce fundamentalistického Tálibánu.
Sdružení obrany spotřebitelů (SOS), největší česká organizace hájící práva zákazníků, vyzvala minulý týden veřejnost, aby začala hromadně podávat žaloby na Československou obchodní banku. Poplatky za vedení účtů jsou u bankovních domů v Čechách vyšší než v západní Evropě, v české bance se platí za stejné služby víc než v její zahraniční centrále a banky u nás vyžadovaly občas i poplatky jinde nevídané – například za zrušení účtu.
Víte, že rčení „pivo je náš chléb“ platí asi pět tisíc let? Že na vzniku a dnešní podobě Spojených států se mnohem více než slavné Bostonské pití čaje podílel rum a whisky? Nebo že za rozšířením opia v moderní době stojí čaj? Tyhle a mnohé další informace se dají najít v knize Historie světa v šesti sklenicích z pera Toma Standage, editora britského týdeníku The Economist. Přitom nejde jen o nějakou slovní hříčku, ale seriózní převyprávění části dějin lidstva viděného přes šálky, půllitry a broušené sklenice plné piva, vína, destilátů, kávy, čaje a kokakoly.