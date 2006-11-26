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Redakce

Marek Hudema

146napsaných článků

hudema_marek.png Autor: Respekt

Všechny publikované články

Zažaluj si svoji banku
Ekonomika4 minuty

Zažaluj si svoji banku

Sdružení obrany spotřebitelů (SOS), největší česká organizace hájící práva zákazníků, vyzvala minulý týden veřejnost, aby začala hromadně podávat žaloby na Československou obchodní banku. Poplatky za vedení účtů jsou u bankovních domů v Čechách vyšší než v západní Evropě, v české bance se platí za stejné služby víc než v její zahraniční centrále a banky u nás vyžadovaly občas i poplatky jinde nevídané – například za zrušení účtu.

Marek Hudema13. 11. 2005
Dějiny psané žízní
Civilizace7 minut

Dějiny psané žízní

Víte, že rčení „pivo je náš chléb“ platí asi pět tisíc let? Že na vzniku a dnešní podobě Spojených států se mnohem více než slavné Bostonské pití čaje podílel rum a whisky? Nebo že za rozšířením opia v moderní době stojí čaj? Tyhle a mnohé další informace se dají najít v knize Historie světa v šesti sklenicích z pera Toma Standage, editora britského týdeníku The Economist. Přitom nejde jen o nějakou slovní hříčku, ale seriózní převyprávění části dějin lidstva viděného přes šálky, půllitry a broušené sklenice plné piva, vína, destilátů, kávy, čaje a kokakoly.

Marek Hudema31. 10. 2005
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Redakce Respektu

Erik Tabery

Erik Tabery

šéfredaktor

Tomáš Brolík

Tomáš Brolík

zástupce šéfredaktora

Ondřej Kundra

Ondřej Kundra

zástupce šéfredaktora

Marek Švehla

Marek Švehla

vedoucí rubriky Komentáře

Martin Kontra

Martin Kontra

editor

Pavel Kroulík

Pavel Kroulík

editor webu

Ivan Lamper

Ivan Lamper

editor

Naďa Buchtová

Naďa Buchtová

redaktorka vydání

Kateřina Mázdrová

Kateřina Mázdrová

vedoucí vydání

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