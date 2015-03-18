Renate Zoeller
14napsaných článků
14napsaných článků
Bývalý evangelický pastor a ředitel Úřadu pro dokumenty státní bezpečnosti NDR Joachim Gauck ví o temné podstatě komunistického režimu víc než kdokoli jiný. Jeho nejmilejším tématem ale není pomsta, nýbrž odpouštění.
K mrzutosti paní Redingové se špičky telekomunikační branže tvrdohlavě vzpírají požadavkům jejího komisariátu. Jde především o příkaz přizpůsobit ceny za celoevropské služby skutečným výdajům a zavést férovou a „transparentní“ cenovou politiku.
Es begann alles mit dem geplanten Ausbau der Verbindungsstraße 49 von Zlin nach Vizovice. Sie soll um zwei Spuren erweitert werden. Und dafür wollte Zlin im Stadtteil Zelechovice von den anliegenden Bürgern die Grundstücke kaufen. Fast ein Zehntel der rund 1950 Einwohner Zelechovices hätten ihre Häuser verloren und wäre, da es keinen Bebauungsplan gibt, weggezogen.
Náš svět je čím dál víc prošpikovaný technikou, která o nás sbírá informace. Díky tomu za sebou průměrný občan Česka nechává výraznou elektronickou stopu. Pokud se k ní policie nebo někdo jiný dostane, získá o nás informace, o nichž se komunistické tajné policii ani nesnilo.