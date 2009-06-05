Martin Jazairi
12napsaných článků
12napsaných článků
Za všechno může pediatr. Lépe řečeno chybějící pediatr. Nemožnost zlákat nového dětského lékaře k službě v zapadlém kraji totiž vedení frýdlantské nemocnice označilo za důvod, proč je po 104 letech úspěšné existence nutné zavřít tamní porodnici.
Slovo nejistota patří v tom malebném údolí na úpatí Jeseníků už desítky let k základní výbavě pro přežití. Letos uprostřed jara se to konečně změnilo. Vláda rozhodla, že v Nových Heřminovech postaví přehradu. Mluvilo se tady o ní skoro sto let.
Celé to připomíná uzavřený okruh, kde se podnikání a schopnost promyšlené sebepropagace spojuje s ambicí vytvořit kus kulturní krajiny. Zboží s certifikátem přírodní kosmetiky, přitažlivý design a obaly (které kladou důraz na přírodní materiály, sklo či nebělený papír) zabírají na zákazníky na asijských trzích stejně dobře jako v Evropě.
Podle nového výzkumu agentury STEM si třetina lidí v Česku myslí, že jsou chudí. Ekonomové to nevidí tak černě, za hranici chudoby považují měsíční příjem kolem sedmi tisíc korun. Ale i takových lidí je kolem milionu a bude jich zřejmě přibývat.
Nano jde definitivně do výroby a první vozy se na trhu objeví v říjnu. Poslední zpráva automobilky Tata Motors potěšila v Indii statisíce lidí toužících konečně usednout do vlastního vozu a znechutila ekologické experty, tázající se, zdali je opravdu nezbytně nutné stavět vůz pro generaci nových řidičů a nevyrobit raději pohodlné autobusy pro veřejnou dopravu.
Od nástupu Vladimira Putina k moci vyrostla v Rusku na zvedající se ceně ropy nová střední třída ochotná utrácet a užívat blahobytu, kterou z více než poloviny tvoří střední úředníci a která je zatím zcela bez politických ambicí. Rusko je dnes zemí se všemi atributy demokracie a zároveň zemí, kde úplně vymizela politická soutěž.