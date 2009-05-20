0:00
0:00
Astrounat Brázda
Odvaha nejen číst
Přihlásit se
Koupit předplatné

Můj účet

Přihlásit se

Často hledáte

Aktuální vydání

Každý z nás je Odysseus
Zobrazit článkyArchiv vydání
Aplikace Respekt
Poslouchejte nás
Redakce

Václav Smolík

20napsaných článků

Všechny publikované články

Video

Petr Třešňák k nelegálnímu stahování hudby

Trestat stahování hudby nikomu nepomůže„Je to jako snažit se nacpat vymačkanou zubní pastu zpátky do tuby,“ komentoval současnou vlnu represe proti lidem stahujícím na internetu ilegálně hudbu britský zpěvák Billy Brag. Lepší příměr bychom hledali jen stěží. Před pár týdny padl ve Švédsku tvrdý rozsudek proti zakladatelům serveru Pirate Bay, jedné z hlavních pirátských křižovatek na internetu. Čerstvá čísla ale ukazují, že se stamiliony uživatelů, kteří si na celém světě zdarma vyměňují hudbu a filmy, to ani nehnulo – objemy ilegálně stažených dat rostou dál.

Václav Smolík20. 5. 2009
Jan Brabec k článku o K. H. Máchovi
Podcasty

Jan Brabec k článku o K. H. Máchovi

Májová reportáž z míst, kudy se toulal Karel Hynek Mácha "Tichá krajino! Jak často vábila mne samota tvá v stíny své, aby pobouřenému srdci poklid se navrátil! Jak často vrátilo ticho tvé zrakům mým ztracený mír!“ To není reklamní slogan cestovní kanceláře či nervového sanatoria. Tak teskně volal před téměř dvěma sty lety romantik a zakladatel moderní české poezie Karel Hynek Mácha.

Václav Smolík11. 5. 2009
Načíst další články autora

Redakce Respektu

Erik Tabery

Erik Tabery

šéfredaktor

Tomáš Brolík

Tomáš Brolík

zástupce šéfredaktora

Ondřej Kundra

Ondřej Kundra

zástupce šéfredaktora

Marek Švehla

Marek Švehla

vedoucí rubriky Komentáře

Martin Kontra

Martin Kontra

editor

Pavel Kroulík

Pavel Kroulík

editor webu

Ivan Lamper

Ivan Lamper

editor

Naďa Buchtová

Naďa Buchtová

redaktorka vydání

Kateřina Mázdrová

Kateřina Mázdrová

vedoucí vydání

Ukázat všechny členy redakce