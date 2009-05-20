Václav Smolík
20napsaných článků
20napsaných článků
Trestat stahování hudby nikomu nepomůže„Je to jako snažit se nacpat vymačkanou zubní pastu zpátky do tuby,“ komentoval současnou vlnu represe proti lidem stahujícím na internetu ilegálně hudbu britský zpěvák Billy Brag. Lepší příměr bychom hledali jen stěží. Před pár týdny padl ve Švédsku tvrdý rozsudek proti zakladatelům serveru Pirate Bay, jedné z hlavních pirátských křižovatek na internetu. Čerstvá čísla ale ukazují, že se stamiliony uživatelů, kteří si na celém světě zdarma vyměňují hudbu a filmy, to ani nehnulo – objemy ilegálně stažených dat rostou dál.
Reportér Michal Komárek a fotograf Milan Jaroš navštívili ostravké torzo developerského projektu "Nová Karolína". Stavba byla pozastavena nedlouho po slavnostním položení základního kamene loni v červnu. Podrobnosti si přečtěte v článku Zlý sen developerů.
Májová reportáž z míst, kudy se toulal Karel Hynek Mácha "Tichá krajino! Jak často vábila mne samota tvá v stíny své, aby pobouřenému srdci poklid se navrátil! Jak často vrátilo ticho tvé zrakům mým ztracený mír!“ To není reklamní slogan cestovní kanceláře či nervového sanatoria. Tak teskně volal před téměř dvěma sty lety romantik a zakladatel moderní české poezie Karel Hynek Mácha.