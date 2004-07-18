Redakce
Petr Pešek
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13napsaných článků
Okolí stanice rychlodráhy Mačida na západě Tokia zaplavilo moře deštníků, stovky dalších lidí se schovávají pod zastřešenými vchody. Muž, na kterého v hustém dešti trpělivě čekají, přichází. Připravuje se na svoji první řeč ve zřejmě největším zápase o udržení moci. Takto popsal přední japonský deník Asahi šimbun začátek kampaně před předčasnými volbami z pohledu jejich hlavního aktéra, charismatického premiéra Džuničiró Koizumiho. „Velkým tématem voleb bude, zda bych měl zůstat ministerským předsedou,“ shrnuje sám Koizumi důvod, proč půjdou miliony Japonců 9. listopadu k volebním urnám.