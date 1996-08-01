Ondřej Vojtěch
82napsaných článků
82napsaných článků
Vzepětí emocí na kapitálovém trhu, které způsobili lidé kolem společnosti Motoinvest, pomalu upadá. V uplynulých dnech se tito finančníci dohodli s Komerční bankou a s Československou obchodní bankou na zpětném odkupu podílů v jejich fondech a zároveň přestali usilovat o uchvácení dalších fondů.
Doslova nabito událostmi bylo uplynulých čtrnáct dní na kapitálovém trhu: Burza předminulý týden změnila režim obchodování, minulý týden oznámily harvardské fondy odprodej významných balíků akcií šesti českých podniků, rozzuřil se boj o kontrolu nad velkými privatizačními fondy.
Kurzy nejdůležitějších podniků na pražské burze stouply během uplynulých čtrnácti dnů v průměru o 4 %. Mírné oživení, které začalo v červenci, tak nabírá stále větší obrátky. Neuvěřitelná šňůra třinácti nárůstů v řadě odstartovala 10. srpna.
Cenový nárůst z počátku července pomalu ochabuje. Potvrzují se tak názory některých obchodníků, kteří předpokládají, že burza bude minimálně ještě v průběhu srpna stagnovat. Výraznější změny kurzů jsou očekávány nejdříve v září, kdy se bude burzovní trh dělit na tři části.
Na konci čtvrtého červnového týdne, v pátek 23. 6., se cenový index pražské burzy PX 50 dostal pod čtyřsetbodovou hranici. Nejdůležitější zprávou pro držitele akcií z uplynulých čtrnácti dnů, kdy se díky svátkům obchodovalo pouze sedmkrát, tak je informace, že se index nad tuto hladinu už nevrátil.
Před čtrnácti dny, v pátek 12. května, se ceny akcií na pražské burze propadly na své historické minimum. Investoři napjatě očekávali, jakým směrem se burza vydá po víkendu: zda bude pokračovat pokles, nebo se kurzy přece jenom vzpamatují.
Poslední burzovní seance opět prohloubily pesimismus makléřů. Minulé úterý zaznamenaly nejdůležitější akcie další pokles, což způsobilo pád oficiálního burzovního indexu (PX 50) pod jeho minimální hodnotu za uplynulé dva kalendářní roky.