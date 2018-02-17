Miloš Doležal
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19napsaných článků
JAROSLAV DURYCH
Rolník a spisovatel Bohumil Černík se narodil roku 1924 v Střemošici u Luže ve východních Čechách. Těsně před válkou se rodina přestěhovala do České Rybné u Proseče, kde B. Č. žije dodnes. Do roku 1970, kdy mu byl majetek násilím zestátněn, se živil jako soukromý zemědělec. V roce 1950 byl odsouzen k 14 měsícům vězení, které strávil v koncentračních táborech na Jáchymovsku (odsouzeni byli i jeho rodiče), v roce 1962 byl znovu odsouzen na půl roku. Po roce 1989 nebyl rehabilitován ani odškodněn. Vydává a píše řadu knih a brožur, ve kterých mapuje nedávnou historii svého kraje, zabývá se bylinkářstvím a košíkářstvím.</
Publicista a dokumentarista Jaroslav Čvančara (1948) si sice na živobytí vydělává coby personalista stavebního učiliště, ve volném čase však zvládá realizaci tak rozsáhlých projektů, na jakých jinde ve světě pracují celé týmy badatelů. Pozoruhodnou vytrvalost a nadšení prozrazuje také jeho zatím poslední publikace Heydrich, podrobně dokumentující účinkování zastupujícího říšského protektora Reinharda Heydricha (1904–1942) v Protektorátu Čechy a Morava.