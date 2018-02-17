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Redakce

Miloš Doležal

19napsaných článků

Všechny publikované články

Na vymýšlení románů nemám čas
Rozhovor12 minut

Na vymýšlení románů nemám čas

Rolník a spisovatel Bohumil Černík se narodil roku 1924 v Střemošici u Luže ve východních Čechách. Těsně před válkou se rodina přestěhovala do České Rybné u Proseče, kde B. Č. žije dodnes. Do roku 1970, kdy mu byl majetek násilím zestátněn, se živil jako soukromý zemědělec. V roce 1950 byl odsouzen k 14 měsícům vězení, které strávil v koncentračních táborech na Jáchymovsku (odsouzeni byli i jeho rodiče), v roce 1962 byl znovu odsouzen na půl roku. Po roce 1989 nebyl rehabilitován ani odškodněn. Vydává a píše řadu knih a brožur, ve kterých mapuje nedávnou historii svého kraje, zabývá se bylinkářstvím a košíkářstvím.</

Miloš Doležal10. 7. 2005
Heydrichova cesta do pekel
Kultura5 minut

Heydrichova cesta do pekel

Publicista a dokumentarista Jaroslav Čvančara (1948) si sice na živobytí vydělává coby personalista stavebního učiliště, ve volném čase však zvládá realizaci tak rozsáhlých projektů, na jakých jinde ve světě pracují celé týmy badatelů. Pozoruhodnou vytrvalost a nadšení prozrazuje také jeho zatím poslední publikace Heydrich, podrobně dokumentující účinkování zastupujícího říšského protektora Reinharda Heydricha (1904–1942) v Protektorátu Čechy a Morava.

Miloš Doležal30. 1. 2005
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Redakce Respektu

Erik Tabery

Erik Tabery

šéfredaktor

Tomáš Brolík

Tomáš Brolík

zástupce šéfredaktora

Ondřej Kundra

Ondřej Kundra

zástupce šéfredaktora

Marek Švehla

Marek Švehla

vedoucí rubriky Komentáře

Martin Kontra

Martin Kontra

editor

Pavel Kroulík

Pavel Kroulík

editor webu

Ivan Lamper

Ivan Lamper

editor

Naďa Buchtová

Naďa Buchtová

redaktorka vydání

Kateřina Mázdrová

Kateřina Mázdrová

vedoucí vydání

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