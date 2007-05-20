Michal Sedláček
96napsaných článků
96napsaných článků
George W. Bush se těsně před Vánoci ocitl opět pod palbou kritiky. Tentokrát pro tajné prezidentské nařízení, které umožnilo odposlechy a další formy dohledu nad americkými občany i návštěvníky USA podezřelými z terorismu, a to bez soudního souhlasu.
Jen málo politických konzultantů se může pochlubit takovým zájmem médií jako Karl Rove, hlavní poradce amerického prezidenta. Právě jemu je totiž přisuzováno autorství volebních strategií, bez nichž by se George W. Bush nikdy nemohl pyšnit dvěma triumfy. Rove stojí za termínem „soucitný konzervatismus“, na němž Bush založil svoji kampaň v roce 2000, i za strategií „prezidenta-ochránce amerických hodnot“, která mu vyhrála loňské volby. Jenže teď se stal Rove cílem kritiky i v samotném republikánském táboře. Proč vlastně?
V americkém Senátu vrcholí schvalování Johna Robertse do čela Nejvyššího soudu. Je to důležitá událost. Vždyť o novém členovi tohoto vrcholného justičního orgánu hlasovali senátoři naposledy za Billa Clintona (1994) a o předsedovi dokonce ještě za Ronalda Reagana (1986). Nynější dvoutýdenní slyšení v senátním právním výboru tedy budila mimořádnou pozornost. Nejvyšší soud plní v USA klíčovou funkci, představuje nejen nejvyššího odvolacího arbitra, ale je i soudem ústavním. Jeho činnost se nachází pod drobnohledem médií, často i kontroverzní závěry soudu si politici nedovolí zpochybňovat a podřizují se jim. Jeho rozhodnutí nejen reflektují, ale často i ovlivňují společenský vývoj v zemi více než kongresové zákony či nařízení prezidenta.
Ještě nikdy na tom nebyl „ředitel planety“ George Bush tak špatně jako teď. Nedaří se. A události kolem Katriny jeho černou sérii jen podtrhly. Skutečné účty si se svým prezidentem budou vyřizovat samozřejmě Američané, i pro obyvatele v Evropě mají ale jeho nezdary důležité poselství.