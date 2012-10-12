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Michal Čakrt

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&bdquo;Wokna&ldquo; do počítačového vesmíru
Civilizace6 minut

&bdquo;Wokna&ldquo; do počítačového vesmíru

Když minulý měsíc vyšlo najevo, že Bill Gates vyšel vstříc čínským komunistům a přislíbil, že jim pomůže s cenzurou internetu, rozhořčilo to část počítačových uživatelů natolik, že přestali výrobky Microsoftu používat a přešli ke konkurenci. Někteří z nich o takovém kroku ostatně uvažovali už delší dobu. Na rozdíl od téměř monopolního počítačového giganta totiž menší firmy neutajují zdrojové kódy svých operačních systémů (viz rámeček), a dokonce nabízejí většinu programů zdarma. Dva významní profesoři americké Harvard Business School, Pankaj Ghemawat a Ramon Casadesus-Masanell, si proto nedávno položili otázku: Převálcují volně šiřitelné produkty s otevřeným zdrojovým kódem (například Linux) uzavřené operační systémy (například Windows)? Výsledky, k nimž dospěli pomocí ekonomického modelování, jsou nadmíru zajímavé.

Michal Čakrt31. 7. 2005
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