Jiří Hošek

12napsaných článků
Kdo jsem? Citizen of Nowhere?
Když přijde anglický instalatér
Prostě chvíli jen vládněte
Zpráva z města, které rozhodne o osudu protievropského lídra Nigela Farage
Dopis z Londýna
Ministerský předseda hodil přes palubu největší zastánce britského setrvání v EU včetně šéfa diplomacie Haguea
Tajemství úspěchu britského euroskeptika, který v průzkumech přeskakuje zavedené strany
Zpráva ze školy, která věří, že vzdělání patří úplně všem
Británie se připravuje na otevření pracovního trhu pro Rumuny a Bulhary
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