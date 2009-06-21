Jan Kout
10napsaných článků
10napsaných článků
Gaby Flatowová se narodila roku 1941 v Mnichově. Vystudovala germanistiku, žurnalistiku, archeologii a divadelní vědu. Většinu života strávila v zahraničí: v Indii, Chile, Polsku a také Česku, kde s přestávkami žije dodnes. Inscenovala divadelní hry v Indii aj., pracovala jako novinářka (mj. v Prager Zeitung a v Českém rozhlase Radio Prag). Už jedenáctým rokem se věnuje pozoruhodné činnosti – objevování a propagaci hudby skladatelů terezínského ghetta; její Nadační fond Hans Krása – Terezín uspořádal na 40 koncertů této hudby, z nichž některé vyšly na CD a vysílal je český a německý rozhlas. Gaby Flatowová je vdaná, má syna.
Bývalým východním Německem se dnes šíří deziluze, a to se zřejmě odrazí i ve volebních výsledcích tento týden. Příkladem může být jedno z bývalých průmyslových center Saska Halle. V bývalé luxusní restauraci blízko hallské radnice, kam si mohli dovolit zajít pouze místní stranické špičky, se dnes schází důchodci na pivo. „U domů v centru jsme měli vždy krásné aspoň fasády,“ vzpomíná s nostalgií na NDR bývalý řidič autobusu, jednasedmdesátiletý Egon bydlící na okraji města. „Dnes jsou sice baráky za fasádami opravené, ale už v nich skoro nikdo nebydlí, nemůže si to dovolit,“ dodává.