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Jan Kout

10napsaných článků

Všechny publikované články

Začátek v Praze byl pro mě šok
Rozhovor12 minut

Začátek v Praze byl pro mě šok

Gaby Flatowová se narodila roku 1941 v Mnichově. Vystudovala germanistiku, žurnalistiku, archeologii a divadelní vědu. Většinu života strávila v zahraničí: v Indii, Chile, Polsku a také Česku, kde s přestávkami žije dodnes. Inscenovala divadelní hry v Indii aj., pracovala jako novinářka (mj. v Prager Zeitung a v Českém rozhlase Radio Prag). Už jedenáctým rokem se věnuje pozoruhodné činnosti – objevování a propagaci hudby skladatelů terezínského ghetta; její Nadační fond Hans Krása – Terezín uspořádal na 40 koncertů této hudby, z nichž některé vyšly na CD a vysílal je český a německý rozhlas. Gaby Flatowová je vdaná, má syna.

Jan Kout27. 11. 2005
Prchni, kdo můžeš
Ekonomika9 minut

Prchni, kdo můžeš

Bývalým východním Německem se dnes šíří deziluze, a to se zřejmě odrazí i ve volebních výsledcích tento týden. Příkladem může být jedno z bývalých průmyslových center Saska Halle. V bývalé luxusní restauraci blízko hallské radnice, kam si mohli dovolit zajít pouze místní stranické špičky, se dnes schází důchodci na pivo. „U domů v centru jsme měli vždy krásné aspoň fasády,“ vzpomíná s nostalgií na NDR bývalý řidič autobusu, jednasedmdesátiletý Egon bydlící na okraji města. „Dnes jsou sice baráky za fasádami opravené, ale už v nich skoro nikdo nebydlí, nemůže si to dovolit,“ dodává.

Redakce Respektu

Erik Tabery

Erik Tabery

šéfredaktor

Tomáš Brolík

Tomáš Brolík

zástupce šéfredaktora

Ondřej Kundra

Ondřej Kundra

zástupce šéfredaktora

Marek Švehla

Marek Švehla

vedoucí rubriky Komentáře

Martin Kontra

Martin Kontra

editor

Pavel Kroulík

Pavel Kroulík

editor webu

Ivan Lamper

Ivan Lamper

editor

Naďa Buchtová

Naďa Buchtová

redaktorka vydání

Kateřina Mázdrová

Kateřina Mázdrová

vedoucí vydání

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