Jaroslav Pašmik
558napsaných článků
558napsaných článků
Aktuální číslo Respektu (2/2010) přináší hned několik textů věnovaných minulý týden zesnulému Ivanu Medkovi. V září 2008, v předvečer Dne české státnosti, Respekt s Ivanem Medkem mluvil o národních symbolech a jejich proměnách v čase. Jako pietu, a také v reakci na žádost čtenářů, nabízíme Medkovo třináctiminutové zamyšlení ještě jednou.
Palachův týden v lednu roku 1989 očima dvacetiletých. V hlavních rolích mezi jinými vystupují Saša Vondra a Pavel Bém. Celý film zde.