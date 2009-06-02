Tereza Nvotová

14napsaných článků
Více než tisíc lidí zorganizovaných přes známý komunitní web se na Staroměstkém náměstí dožaduje postavení Kaplického knihovny.
Podívejte se na exkluzivní záběry z nárazníkové zóny, která nyní odděluje Jižní Osetii od Gruzie. Reportáž z cesty čtěte zde.
Choreografie Čekárna souboru Farma v jeskyni, která získala Cenu Respektu, se příští týden vrací do pražského divadla NoD Roxy.
Ivan Derer, Jan Orna, Jan Vurbs a Yogumin se odlepili od svých klávesnic a proběhli Prahou.
Respekt udělil cenu za nejsilnější taneční choreografii uplynulé sezóny. Podívejte se, kdo vyhrál.
Více v článku Stalin patří skejťákům.
O provokativním videoartu na téma diskriminace Romů.
Více čtěte v aktuálním Respektu
Cesta do nitra gymnázia, kde začíná velké přesívání. Více v článku Den, který rozhoduje o životě.
Ivan Martin Jirous, Vratislav Brabenec a Martin Machovec vzpomínají na zesnulého básníka Egona Bondyho.
Přijeli sem pracovat až z Ulanbátáru, ale ne všem jsou po chuti. Komu a proč? Více v reportáži Petry Hůlové Mongolové mají rádi Švejka.
Lidé, kteří strávili ve vězení léta, vypravují o své zkušenosti dětem. Více v článku Jáchyma Topola Výchova zločinem a trestem.
Revoluce v léčení chronické bolesti je tady. Co to znamená a jaká jsou rizika? Více čtete v Respektu č. 13/2007
Cesta do nitra Národního archivu ke složkám UV KSČ. Videoreportáž k tématu, které vychází v novém čísle Respektu v pondělí 19. března 2007.
První videodokument Respektu o pornografii a jejím vlivu na společnost. Více v článku Respektu č. 10/2007.
šéfredaktor
zástupce šéfredaktora
vedoucí rubriky Komentáře
editor
editor webu
redaktorka vydání
vedoucí vydání