Redakce
Tomáš Kučera
6napsaných článků
6napsaných článků
Po více než patnácti letech života v bídě a odříkání zůstane z naděje v lepší budoucnost jen málo. Platí to dvojnásob, je-li vám přes padesát, pamatujete relativní období blahobytu a žijete na počátku 21. století v Dolní Svanetii v severozápadní Gruzii, v horském regionu obklíčeném mohutnými kavkazskými hřebeny.
V roce 1994 došlo v českých zemích k jevu, s kterým demografové nepočítali ani v nejodvážnějších představách: poprvé od konce I. světové války tu byl zaznamenán nižší počet narozených (106 tisíc dětí) než zemřelých (116 tisíc osob).