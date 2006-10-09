Armin Sandmann
8napsaných článků
8napsaných článků
Bývalým východním Německem se dnes šíří deziluze, a to se zřejmě odrazí i ve volebních výsledcích tento týden. Příkladem může být jedno z bývalých průmyslových center Saska Halle. V bývalé luxusní restauraci blízko hallské radnice, kam si mohli dovolit zajít pouze místní stranické špičky, se dnes schází důchodci na pivo. „U domů v centru jsme měli vždy krásné aspoň fasády,“ vzpomíná s nostalgií na NDR bývalý řidič autobusu, jednasedmdesátiletý Egon bydlící na okraji města. „Dnes jsou sice baráky za fasádami opravené, ale už v nich skoro nikdo nebydlí, nemůže si to dovolit,“ dodává.