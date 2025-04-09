Ivan Svítek
11napsaných článků
11napsaných článků
Před čtrnácti dny uveřejnil deník New York Times pod titulkem "Ekonomická šoková terapie ohrožuje pacienty" (Economic Shock Therapy Endangers the Patients) článek, v němž čs.prognostik Valtr Komárek napadá tzv. šokovou terapii, která má zreformovat československou ekonomiku.
Liberalizace cen už je tady. Za poslední dva měsíce jsme toho o ní slyšeli tolik, že už jsme zapomněli, o co při ní jde. Většina lidí se domnívá, že liberalizace cen je konečně ta reforma, od které toho tolik očekávají, případně které se tak obávají. Nic nemůže být dále od pravdy.
Po více než roce hospodářských reforem máme stále centrálně řízenou ekonomiku. Vláda toho nejdříve mnoho naslibovala, ale velký počet nedávno přijatých zákonů nasvědčuje, že pod vlivem skutečných nebo smyšlených tlaků začala dělat kompromisy.