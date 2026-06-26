Tomáš Brolík: Konec Prokopa z ANO ukazuje, že alespoň v něčem česká politika funguje
Podezření z podvodů ještě pořád neprochází jen tak. I když to platí jen někdy
Babišův adept na pražského primátora Ondřej Prokop neuvedl (tedy je důvodné si myslet, že zatajil) ve veřejném majetkovém přiznání nemovitosti a končí v politice. Navíc relativně rychle. To je vlastně překvapivá zpráva.
Za tyhle přečiny, za zatajování, lhaní a za zneužívání moci a podezření z nich se v tuzemsku dávno z funkcí neodchází. Ministryně Zuzana Mrázová (ANO) se rozhodla šetřit peníze a nechala se jako starostka ubytovat v levném a velkém obecním bytě. Pak si vymýšlela o své tehdejší majetkové nouzi a na tiskové konferenci se rozplakala. Babiš ji nechal ministrovat dál.
Odchod pražského politika není čin ctnosti. Mrázová vládní reputaci v očích jejích voličů neuškodí a skandál se přežene. V Praze si ANO myslí na primátorování a Prokopovy byty by na podzim byly u voleb problém. Politik pronášel obvyklé řeči. Samozřejmě neodešel kvůli tomu, že se snažil podvádět. Odešel kvůli tomu, že je na něj pořádán mediální hon a on musí chránit svou rodinu a přátele, protože ti si prý nevybrali politickou dráhu.
(Ať ale mluví jen o svých dětech a sourozencích, všichni ostatní si nevybrali politiku, ale vybrali nebo vychovali si Ondřeje Prokopa.)
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