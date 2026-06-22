Tomáš Brolík: Čeká Krkonoše doba apartmánová?
Města pod horami mají z nového ředitele parku obavu, z nečekaných důvodů
Krkonošský národní park (KRNAP) má nového ředitele a obce a města protestují. Na tom by v Česku nebylo nic divného: kdyby starostové protestovali, že nový ředitel bude moc přísný, bude obce moc omezovat, bude to s tou přírodou myslet moc vážně. Ale je to jinak. Problém s novým ředitelem Petrem Moravcem je podle podkrkonošských starostů ten, že na funkci osobnostně ani intelektově nemá. To není dobré znamení.
Z vůle Andreje Babiše o tom rozhodují muži ze strany Motoristé, a ti ochranou přírody otevřeně opovrhují ve jménu… vlastně není úplně jasné, ve jménu čeho, kromě opovrhování samotného. Ale pokud jde o národní parky, budou se jistě zaklínat rozvojem. To je dobré vzít vážně.
Nejenom ve vztahu ke Krkonoším, které jsou tak nějak ve všech směrech nejviditelnější, ale vůbec ke všem českým horám. Vůlí dějin a geografie jsou to všechno periferie, většinou vysídlená místa po Němcích, jsou to místa, kde rozvoje není nikdy dost.
Kouzelné slovo české střední třídy a českých hor: apartmány. Prokáže nový ředitel KRNAPu svou domnělou slabost a stane se z Krkonoš ráj apartmánů a apartmánových domů? Protože jestli něco na českých horách není rozvoj, jestli je něco opak rozvoje, budou to asi apartmány.
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